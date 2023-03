Ukrajina po 11 mesecih dobila novega vodjo protikorupcijskega urada

Kijev, 6. marca - Ukrajinska vlada je danes na posebni seji Semena Krivonosa imenovala za novega vodjo nacionalnega protikorupcijskega urada, je sporočil ukrajinski premier Denis Šmihal. Urad, ki so ga v Kijevu s pomočjo Zahoda ustanovili leta 2015, je do aprila lani sedem let vodil Artem Sitnik. Po izteku njegovega mandata je bil položaj 11 mesecev nezaseden.