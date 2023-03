V novem spopadu v Gorskem Karabahu najmanj pet mrtvih

Erevan/Baku/Bruselj, 6. marca - V sporni regiji Gorski Karabah je v nedeljo prišlo do novega spopada med armenskimi in azerbajdžanskimi silami, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, so sporočili predstavniki obeh strani in si izmenjali obtožbe o odgovornosti za nov izbruh nasilja. V Bruslju so izrazili obžalovanje zaradi incidenta in strani pozvali k zadržanosti.