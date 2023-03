Bruselj in WhatsApp z dogovorom glede obveščanja o spremembah pogojev uporabe

Bruselj, 6. marca - Družba WhatsApp se je po dialogu z evropskimi organi za varstvo potrošnikov in Evropsko komisijo zavezala, da bo v celoti upoštevala pravila EU, uporabnike bolje obveščala in spoštovala njihove odločitve pri spremembi pogojev uporabe, so danes sporočili iz komisije. V družbi so tudi zagotovili, da osebne podatke uporabnikov primerno varujejo.