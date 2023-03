V newyorškem muzeju razstava o judovski družini Sassoon

New York, 8. marca - V newyorškem Judovskem muzeju je na ogled razstava, ki predstavlja zgodovino slavne judovske družine Sassoon. Na razstavi je izpostavljena pionirska vloga družine na področju trgovine, zbiranja umetnin, arhitekturnega pokroviteljstva in državljanskega udejstvovanja od začetka 19. stoletja do druge svetovne vojne, piše na spletni strani muzeja.