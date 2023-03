KPK s priporočili in pobudami glede najemanja zunanjih strokovnjakov na ministrstvih

Ljubljana, 6. marca - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopek glede suma kršitev zakonodaje pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov na ministrstvu za okolje in prostor. Kršitev, ki bi bili v njeni pristojnosti, ni zaznala, je pa ministrstvom, vladi in računskemu sodišču poslala več priporočil in pobud.