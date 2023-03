V Velenju vse nared za odbojkarska finala v pokalu

Velenje, 6. marca - V Velenju bo v soboto padla odločitev o odbojkarskih pokalnih zmagovalcih. Pri ženskah se bosta udarili ekipi Calcit Volley in Nova KBM Branik, medtem ko bo pri moških prav tako Calcit izzval v tej sezoni neporaženo moštvo ACH Volley. Iz vseh štirih taborov so na novinarski konferenci v Velenju obljubili boj do zadnjega za prvo letošnjo lovoriko.