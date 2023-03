KPK ni ugotovila kršitev zakona pri zaposlitvi nekdanje šolske ministrice na Univerzi na Primorskem

Ljubljana, 6. marca - Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) niso ugotovili kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri razdeljevanju denarnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost na šolskem ministrstvu ter zaposlitvi nekdanje šolske ministrice Simone Kustec na Univerzi na Primorskem (UP), zato so postopek v tej zadevi ustavili.