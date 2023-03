Štirinajst vladnih funkcionarjev opravlja dopolnilno delo

Ljubljana, 6. marca - Komisija vlade za administrativne zadeve in imenovanja je v tem mandatu za opravljanje dopolnilnega dela izdala soglasja štirinajstim vladnim funkcioniram. Ministri, ki poleg ministrovanja opravljajo še dopolnilno delo, so Danijel Bešič Loredan, Darjo Felda, Igor Papič, Asta Vrečko in Emilija Stojmenova Duh, so na vprašanja STA odgovorili z Ukoma.