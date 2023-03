Xi Jinping - najmočnejši kitajski voditelj po Mao Zedongu

pripravil Luka Krek

Peking, 10. marca - Kitajski ljudski kongres je danes kitajskemu voditelju Xi Jinpingu podelil tretji zaporedni in s tem zgodovinski predsedniški mandat. Potem ko so na kongresu leta 2018 odpravili omejitev dveh predsedniških mandatov, je Xi dodatno utrdil svoj položaj na vrhu kitajske politike in postal najmočnejši voditelj Kitajske po Mao Zedongu.