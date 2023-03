Vodja skupine Wagner ponovno opozarja na pomanjkanje streliva

Moskva, 6. marca - Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je v nedeljo opozoril, da je Moskva preusmerila ruske rezerviste, namenjene v mesto Bahmut, in da pošiljke streliva, ki so jih obljubili Wagnerju, zamujajo že več dni. Ob tem se je vprašal, ali je razlog za to izdaja ali pa zgolj počasna birokracija, poroča britanski BBC.