Krška občina poziva k odgovornemu obnašanju na pohodniških poteh

Krško, 6. marca - V Mestni občini Krško so pozvali k odgovornemu obnašanju in primerni uporabi pohodniških in rekreacijskih površin. Ker so jih v zadnjih mesecih večkrat seznanili s ponavljajočimi se težavami in z neodgovornimi obnašanjem na teh površinah, se je občina s policijo dogovorila o okrepitvi prisotnosti policistov, ki bodo, če bo treba, ustrezno ukrepali.