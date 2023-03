Opiti voznik brez vozniškega dovoljenja med postopkom poškodoval policijsko vozilo

Rače, 6. marca - Policisti iz Rač so v nedeljo dopoldne ustavili voznika avtomobila in po opravljenem testu ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola ter brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu avtomobil zasegli. Med postopkom se je začel razburjati ter nedostojno vesti do policistov, pri čemer je celo poškodoval njun službeni avtomobil.