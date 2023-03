Brata Bö izpuščata uvodni del Östersunda

Ljubljana, 6. marca - Norveški biatlonski šampion Johannes Thingnes Bö in njegov brat Tarjei bosta ta teden manjkala na uvodnih tekmah svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem. Oba tekmovalca sta okužena s koronavirusom in se bosta ekipi pridružila najprej v nedeljo, so sporočili iz norveške zveze.