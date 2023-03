Dolenjski policisti imeli konec tedna opravka z opitimi vozniki

Novo mesto, 6. marca - Dolenjski policisti so imeli konec tedna kar nekaj dela z vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola. Nadaljnjo vožnjo so prepovedali štirim alkoholiziranim voznikom, dva od teh sta povzročila prometni nesreči. Pri Dolnji Težki Vodi je nesrečo povzročila 45-letnica, na Belokranjski cesti v Novem mestu pa 53-letnik, so sporočili s PU Novo mesto.