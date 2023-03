V visokošolskem sindikatu nasprotujejo predlogu novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Ljubljana, 6. marca - Visokošolski sindikat ostro nasprotuje predlagani noveli zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in podzakonskim aktom, s katerimi vlada po mnenju sindikata po hitrem postopku uvaja "neposredno kršenje načela o enakem plačilu za enako delo in ustvarja nova nedopustna plačna nesorazmerja zaposlenih v javnih organizacijah".