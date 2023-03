Strmoglavljeno ultralahko letalo po prvih ugotovitvah letelo prenizko

Šentjernej, 6. marca - Kriminalisti policijske uprave Novo mesto in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija so si ogledali kraj, kjer je v soboto strmoglavilo ultralahko letalo, pri tem pa je ena oseba umrla. Prve ugotovitve policije kažejo, da je pilot letel na premajhni višini in da je letalo takoj po ustavitvi zajel ogenj ter ga v celoti uničil.