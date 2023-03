V Ukrajini novi ruski zračni napadi

Kijev, 6. marca - Rusija je v nedeljo zvečer izvedla nove napade z raketami in brezpilotnimi letali, so danes sporočile ukrajinske sile. Rakete so bile usmerjene predvsem v mesto Kramatorsk na vzhodu države, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti poškodovanih več civilnih objektov. O žrtvah za zdaj ne poročajo.