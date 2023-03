Ministrstvo: Sporazum ZN za zaščito oceanov prelomen

Ljubljana, 6. marca - Sporazum o zaščiti svetovnih oceanov, ki so ga države ZN dosegle v noči na nedeljo, je prelomen za ohranjanje morij zunaj nacionalnih pristojnosti, ki so v zadnjih desetletjih pod vedno večjim pritiskom, saj bo dal pravno podlago za njihovo skupno regulacijo, poudarjajo na slovenskem ministrstvu za naravne vire in prostor.