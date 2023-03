Ljubljana, 6. marca - Vodja Sektorja za ohranjanje narave Katarina Groznik Zeiler in Andrej Bibič iz Sektorja za ohranjanje narave ministrstva za naravne vire in prostor bosta danes ob 11.30 preko spleta na povezavi sta.si/qlDD2F dala izjavo za medije glede doseženega sporazuma o zaščiti oceanov, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.