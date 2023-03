Seul z načrtom za odškodnino žrtvam prisilnega dela iz časa japonske vladavine

Seul, 6. marca - Južna Koreja je danes predstavila načrt za izplačilo odškodnine Korejcem, ki so bili žrtve prisilnega dela v času japonske kolonialne vladavine na Korejskem polotoku med letoma 1910 in 1945. V skladu z načrtom bo odškodnina izplačana preko donacij južnokorejskih in ne japonskih podjetij, ki so se v tem času posluževala prisilnega dela.