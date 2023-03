Večer: Napačni očitki tožilstva delno rešili nekdanjega bančnika Majcana

Maribor, 6. marca - Pet let po prijavi ruškega podjetnika Veselina Djuroviča, da naj bi bančnik Matjaž Majcan od njega terjal podkupnino za odpis dolga pri Novi KBM in da je pri tem sodeloval tudi notar Gorazd Šifrer, je mariborsko sodišče trojico obtoženih oprostilo obtožb o kaznivih dejanjih goljufije, poskusa goljufije in pranja denarja, piše današnji Večer.