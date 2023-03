Policisti pri prevozu migrantov zasačili državljana Litve

Ljubljana, 6. marca - Policisti so v nedeljo dopoldne pri kontroli prometa na območju Unca zasačili 25-letnega voznika kombija, državljana Litve, ki je v vozilu prevažal 25 državljanov Bangladeša in Pakistana, ki so pred tem nezakonito vstopili na ozemlje Slovenije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.