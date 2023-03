Hud poraz Blažičevega Angersa v Montpellieru, Marseille zmagal v Rennesu

Ljubljana/Pariz, 5. marca - Slovenski nogometni reprezentant Miha Blažič je z Angersom doživel že 20. poraz v francoski ligi. V 26. krogu so Blažič in soigralci gostovali pri Montpellieru in izgubili z 0:5. Derbi kroga je bil v Rennesu, kjer je Marseiile po dveh bolečih porazih vendarle zabeležil zmago, gol za izid 1:0 je v 57. minuti dosegel Sead Kolašinac.