Berlin, 5. marca - Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta so v zadnji tekmi 23. kroga nemške lige igrali 2:2 z Wolfsburgom in zapravili priložnost, da bi se povsem približali ekipam pod vrhom lestvice. Vodi Bayern z 49, kolikor jih ima tudi Dortmund, Eintracht je ostal šesti in je zdaj pri 39 točkah.