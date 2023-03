Trojna avstrijska zmaga na Norveškem, Štuhec 16.

Kvitfjell, 5. marca - Avstrijka Nina Ortlieb je zmagovalka drugega superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Preizkušnjo, ki so jo zaznamovale spremenljive vremenske razmere, sta na drugem in tretjem mestu končali njeni rojakinji Stephanie Venier (+0,12) in Franziska Gritsch (+0,38). Edina Slovenka Ilka Štuhec je bila 16.