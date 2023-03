Roglič med dvema morjema v lov za Neptunov trizob

Pisa, 6. marca - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) bo danes začel sezono po dolgih pripravah in okrevanju po operaciji rame. Na kolo bo sicer sedel 14 dni prej od pričakovanj na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Po sedmih etapah v nedeljo zmagovalca čaka Neptunov trizob, ki je bil zadnji dve leti v lasti Tadeja Pogačarja.