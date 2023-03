Na avstrijskem Koroškem glede na volilne projekcije slavili socialdemokrati

Celovec, 5. marca - Na današnjih deželnih volitvah na avstrijskem Koroškem so slavili socialdemokrati (SPÖ) z okoli 38,6 odstotka glasov podpore, kažejo prve projekcije televizije ORF in inštituta SORA. Drugo mesto so zasedli svobodnjaki (FPÖ) s 24,5 odstotka, tretje pa ljudska stranka (ÖVP) z 18,7 odstotka podpore. Vstop Zelenih v deželni zbor ostaja negotov.