Izidi superveleslaloma v Aspnu

* Izidi: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:06,80 2. Andreas Sander (Nem) + 0,05 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 0,34 4. Stefan Baninsky (Avt) 0,47 5. Loic Meillard (Švi) 0,51 6. Nico Gauer (Lie) 0,65 7. Vincent Kriechmayr (Avt) 0,70 8. Justin Murisier (Švi) 0,75 9. Nils Allegre (Fra) 0,76 10. Riley Seger (Kan) 0,78 11. Alexis Pinturault (Fra) 0,81 . James Crawford (Kan) 0,81 ... odstop: Martin Čater, Miha Hrobat * Vrstni red v svetovnem pokalu (32/38): - skupno, moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 1626 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1240 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 874 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 853 5. Loic Meillard (Švi) 771 6. Lucas Braathen (Nor) 747 7. Marco Schwarz (Avt) 634 8. Alexis Pinturault (Fra) 617 9. Manuel Feller (Avt) 494 10. James Crawford (Kan) 442 ... 17. Žan Kranjec (Slo) 345 73. Miha Hrobat (Slo) 73 76. Martin Čater (Slo) 70 91. Štefan Hadalin (Slo) 51 ... * Posebni seštevek discipline, superveleslalom (7/8): 1. Marco Odermatt (Švi) 640 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 452 3. Vincent Kriechmayr (Avt) 335 4. Alexis Pintureault (Fra) 229 5. Andreas Sander (Nem) 225 6. Stefan Rogentin (Švi) 180 7. Stefan Babinsky (Avt) 165 8. Daniel Hemetsberger (Avt) 157 9. Justin Murisier (Švi) 150 10. Nils Allegre (Fra) 142 ... 40. Martin Čater (Slo) 31 59. Miha Hrobat (Slo) 6