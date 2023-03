Pet članic EU za dejavnejšo vlogo Frontexa proti tihotapcem ljudi

Rim, 5. marca - Pet sredozemskih držav članic EU je na srečanju ta konec tedna pozvalo, da naj Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) postane bolj dejavna v boju proti tihotapcem ljudi. Pozvali so k večji solidarnosti EU glede migracij in k prizadevanjem za preprečevanje nedovoljenih migracij.