Izidi zadnjega dne dvoranskega EP v atletiki (2)

* Izidi, finalne odločitve (13): * moški: - 800 m: 1. Adrian Ben (Špa) 1:47,34 2. Beniamin Robert (Fra) 1:47,34 3. Eliott Crestan (Bel) 1:47,65 - 3000 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nor) 7:40,32 2. Adel Mechall (Špa) 7:41,75 3. Elzan Bibič (Srb) 7:44,03 - 60 m ovire: 1. Jason Joseph (Švi) 7,41 2. Jakub Szymanski (Pol) 7,56 3. Just Kwaou-Mathey (Fra) 7,59 - 4 X 400 m: 1. Belgija 3:05,83 2. Francija 3:06,52 3. Nizozemska 3:06,59 - višina: 1. Douwe Amels (Niz) 2,31 2. Andrij Procenko (Ukr) 2,29 3. Thomas Carmoy (Bel) 2,29 - palica: 1. Sondre Guttormsen (Nor) 5,80 2. Emmanouil Karalis (Grč) 5,80 . Piotr Lisek (Pol) 5,80 - daljina: 1. Miltiadis Tentoglou (Grč) 8,30 2. Thobias Montler (Šve) 8,19 3. Gabriel Bitan (Rom) 8,00 - sedmeroboj: 1. Kevin Mayer (Fra) 6348 2. Sander Skotheim (Nor) 6318 3. Risto Lillemets (Est) 6079 * ženske: - 800 m: 1. Keely Hodgkinson (VBr) 1:58,66 2. Anita Horvat (Slo) 2:00,54 3. Agnes Raharolahy (Fra) 2:00,85 - 60 m ovire: 1. Reetta Hurske (Fin) 7,79 2. Nadine Visser (Niz) 7,84 3. Ditaji Kambundji (Švi) 7,91 - 4 X 400 m: 1. Nizozemska 3:25,66 2. Italija 3:28,61 3. Poljska 3:29,31 - višina: 1. Jaroslava Maučik (Ukr) 1,98 2. Britt Weerman (Niz) 1,96 3. Katerina Tobašnik (Ukr) 1,94 - daljina: 1. Jazmin Sawyers (VBr) 7,00 2. Larissa Iapichino (Ita) 6,97 3. Ivana Vuleta (Srb) 6,91