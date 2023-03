Jeseničani končnico začenjajo z ekipo iz Vipitena

Jesenice, 5. marca - Potem ko so v alpski ligi hokejisti v soboto končali kvalifikacije za končnico, so danes najboljša moštva iz drugega dela tekmovanja izbirala nasprotnike za četrtfinale. Hokejisti Sija Acronija Jesenic so si za tekmece izbrali južnotirolsko ekipo Wipptal Broncos iz Vipitena.