Kijev trdi, da zadržuje napade ruskih sil pri Bahmutu

Kijev, 5. marca - Ukrajinska vojska je danes sporočila, da zadržuje napade ruskih sil, ki še vedno poskušajo obkoliti Bahmut na vzhodu Ukrajine. Ukrajinske sile so odbile več kot 130 napadov v Bahmutu in drugih krajih, so navedli. Rusija skuša Bahmut, ki je bil v dolgotrajnih spopadih povsem uničen, zavzeti že več mesecev.