Države članice ZN dosegle dogovor o sporazumu za zaščito oceanov

New York, 5. marca - Države članice ZN so se v soboto po desetih letih pogajanj končno dogovorile o besedilu prve mednarodne pogodbe o zaščiti svetovnih oceanov, krhkega in pomembnega naravnega bogastva, ki pokriva skoraj polovico planeta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V skladu z dogovorom naj bi med drugim zaščitili 30 odstotkov svetovnih morij do leta 2030.