V občini Koper obnovili dve športni igrišči

Koper, 5. marca - Športno igrišče ob osnovni šoli Aleš Bebler - Primož v Hrvatinih in košarkarsko igrišče med stanovanjskimi bloki v Prisojah imata novo podobo. V Prisojah je obnovljeno tudi sosednje otroško igrišče. Kot so sporočili z mestne občine Koper, so v obnovo skupaj vložili 309.000 evrov.