Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 5. marca - Danes bo v zahodni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno in ponekod megleno, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo povečini oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. V sredo bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad zahodno in srednjo Evropo počasi slabi. V spodnjih plasteh priteka k nam od jugovzhoda vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pretežno jasno, drugod pretežno oblačno. V ponedeljek bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bo ponekod rahlo deževalo, v Alpah pa rahlo snežilo.

Biovreme: Danes bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave. V ponedeljek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.