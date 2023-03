Acapulco, 5. marca - Avstralski teniški igralec Alex de Minaur je zmagovalec turnirja ATP 500 v mehiškem Acapulcu z nagradnim skladom 2,053 milijona evrov. V finalu je po 2:27 ure s 3:6, 6:4 in 6:1 premagal Američana Tommyja Paula in prišel do svoje sedme zmage v karieri, brez dvoma pa najbolj odmevne.