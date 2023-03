Število žrtev požara v Indoneziji naraslo na 19

Džakarta, 5. marca - Število smrtnih žrtev velikega požara v skladišču goriva v indonezijski prestolnici se je danes povzpelo na 19, tri osebe pa še vedno pogrešajo, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočili tamkajšnji uradniki. Oblasti so evakuirale več kot tisoč ljudi, številni uradniki pa so pozvali k pregledu infrastrukture za skladiščenje goriva.