Južnoameriški dvoboj za naslov v Čilu

Santiago de Chile, 5. marca - Čilenec Nicolas Jarry in Argentinec Tomas Etcheverry se bosta v čilskem Santiagu pomerila v finalu teniškega turnirja ATP 250 z nagradnim skladom 677.030 evrov. Domačin Jarry je v polfinalu ugnal Španca Jaumeja Munarja z 1:6, 7:6 in 6:1, Etcheverry pa je bil s 7:5 in 6:3 boljši od rojaka in tretjega nosilca Sebastiana Baeza.