Izidi moškega smuka

* Izidi: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:31,60 2. James Crawford (Kan) 1:32,21 +0,61 3. Marco Odermatt (Švi) 1:32,23 +0,63 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:32,30 +0,70 5. Johan Clarey (Fra) 1:32,42 +0,82 6. Niels Hintermann (Švi) 1:32,45 +0,85 7. Dominik Paris (Ita) 1:32,57 +0,97 . Florian Schieder (Ita) 1:32,57 +0,97 9. Andreas Sander (Nem) 1:32,61 +1,01 10. Bryce Bennett (ZDA) 1:32,64 +1,04 ... 32. Nejc Naraločnik (Slo) 1:33,42 +1,82 38. Martin Čater (Slo) 1:33,55 +1,95 43. Miha Hrobat (Slo) 1:33,62 +2,02 ... * Vrstni red v svetovnem pokalu (31/38): - skupno, moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 1526 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1180 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 874 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 817 5. Lucas Braathen (Nor) 747 6. Loic Meillard (Švi) 726 7. Marco Schwarz (Avt) 634 8. Alexis Pinturault (Fra) 593 9. Manuel Feller (Avt) 494 10. James Crawford (Kan) 418 ... 17. Žan Kranjec (Slo) 345 72. Miha Hrobat (Slo) 73 76. Martin Čater (Slo) 70 88. Štefan Hadalin (Slo) 51 ... * Posebni seštevek discipline, smuk (9/10): - moški: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 720 točk 2. Vincent Kriechmayr (Avt) 514 3. Marco Odermatt (Švi) 446 4. Johan Clarey (Fra) 321 5. James Crawford (Kan) 306 6. Mattia Casse (Ita) 248 7. Niels Hintermann (Švi) 241 8. Florian Schieder (Ita) 193 9. Daniel Hemetsberger (Avt) 189 10. Matthias Mayer (Avt) 182 ... 29. Miha Hrobat (Slo) 67 42. Martin Čater (Slo) 39 ...