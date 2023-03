Slovenski skakalci Planico odeli v zlato barvo

Planica, 4. marca - Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek so na zadnji skakalni tekmi svetovnega prvenstva v Planici obiskovalcem pričarali zlato pravljico. Na razburljivi tekmi, v kateri se je za zmago borilo pet reprezentanc, so slavili zmago in pred domačimi navijači osvojili prvi ekipni naslov za Slovenijo v zgodovini ter tretjo kolajno tega SP.