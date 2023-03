Slovenski skakalci za konec še do zlate kolajne na ekipni tekmi

Planica, 4. marca - Slovenska skakalna reprezentanca v postavi Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek je postala svetovni prvak na ekipni tekmi v Planici. Srebro so osvojili Norvežani, bron pa olimpijski prvaki Avstrijci. Za Slovenijo je bila to tretja kolajna na domačem SP, od tega druga zlata. Prav pod vse so se podpisali skakalci in skakalke.