Arsenal v sedmi minuti sodniškega dodatka do zmage

London, 4. marca - Arsenal, vodilno moštvo angleške nogometne lige, se je v 26. krogu proti predzadnjemu Bournemouthu na domačem igrišču močno namučil, da je prišel do novih treh točk in obdržal prednost pred najbližjim zasledovalcem Manchester Cityjem. Še v 61. minuti je zaostajal z 0:2, nato pa pripravil preobrat in zmagal s 3:2.