Skakalci pred domačimi navijači v Planici pozlatili Oberstdorf 2021

Planica, 5. marca - Slovenski smučarski skakalci so na svetovnem prvenstvu v Planici poskrbeli, da se je to za vedno zapisalo v zgodovino z zlatimi črkami. Timi Zajc je postal svetovni prvak na Bloudkovi velikanki, pod prvo ekipno zlato kolajno v zgodovini pa so se podpisali Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos. Temu so dodali še bron na tekmi mešanih ekip.