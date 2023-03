Izidi biatlona v Novem Mestu (2)

* Izidi, - ženske, zasledovanje 10 km: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 29:22,7 (1) 2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) + 2,2 (1) 3. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 15,3 (0) 4. Julia Simon (Fra) 53,0 (2) 5. Lisa Vittozzi (Ita) 1:09,6 (2) 6. Denise Herrmann-Wick (Nem) 1:09,6 (3) ... 23. Polona Klemenčič (Slo) 2:45,7 (4) 50. Anamarija Lampič (Slo) 4:45,1 (8) ... - svetovni pokal, skupno (16): 1. Julia Simon (Fra) 893 točk 2. Elvira Öberg (Šve) 735 3. Lisa Vittozzi (Ita) 720 4. Dorothea Wierer (Ita) 679 5. Denise Herrmann-Wick (Nem) 668 6. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 627 ... 35. Polona Klemenčič (Slo) 125 44. Anamarija Lampič (Slo) 91 ...