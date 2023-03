Ministrica Fajon v New Delhiju poudarila pomen spoštovanja mednarodnega prava

New Delhi, 4. marca - Predpogoj za učinkovit multilateralni sistem je moč pravil in ne vladavina moči, je na panelu o vlogi ZN v prihodnosti v okviru foruma Raisina Dialogue v New Delhiju poudarila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Ministrica je danes obiskala tudi center za izobraževanje in opolnomočenje žensk in deklic.