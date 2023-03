Izidi biatlona v Novem Mestu (1)

* Izidi, - moški, zasledovanje 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Bö (Nor) 31:25,1 (2) 2. Tarjei Bö (Nor) + 34,6 (1) 3. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:11,0 (5) 4. Benedikt Doll (Nem) 1:14,5 (2) 5. Fabien Claude (Fra) 1:37,9 (0) 6. Antonin Guigonnat (Fra) 1:37,9 (4) ... 25. Alex Cisar (Slo) 3:30,5 (1) 35. Toni Vidmar (Slo) 4:26,0 (4) 51. Rok Tršan (Slo) 5:31,3 (4) ... - svetovni pokal skupno (16): 1. Johannes Thingnes Bö (Nor) 1319 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 920 3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 682 4. Tarjei Bö (Nor) 589 5. Martin Ponsiluoma (Šve) 567 6. Benedikt Doll (Nem) 534 ... 17. Jakov Fak (Slo) 326 43. Alex Cisar (Slo) 69 45. Miha Dovžan (Slo) 63 56. Toni Vidmar (Slo) 37 76. Lovro Planko (Slo) 10 ...