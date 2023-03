V Bologni začetek 59. knjižnega sejma otroške in mladinske literature

Bologna, 6. marca - V Bologni se danes začenja 59. knjižni sejem otroške in mladinske literature, kjer bo do 9. marca predstavljena aktualna kakovostna ponudba za otroke in mlade. Slovenijo, ki bo prihodnje leto častna gostja sejma, bodo letos predstavljale Mladinska knjiga, založba Morfemplus, Založba Malinc, Miš založba, Založba Pivec in Sodobnost International.