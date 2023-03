Vreme: Danes bo precej jasno

Ljubljana, 4. marca - Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo se bo po jasnem jutru čez dan postopno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju 3, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka prehodno bolj suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V nedeljo se bo po večinoma jasnem jutru oblačnost povečala. Več sonca bo v krajih južno od nas.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden. V nedeljo se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena.