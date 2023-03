Visoka zmaga Caroline, McCann prvi iz Vegasa s 30 goli

New York, 4. marca - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so v noči na petek odigrali pet tekem. Najvišjo zmago je dosegla Carolina, ki je s 6:1 premagala Arizono. Vegas je po kazenskih strelih s 4:3 odpravil New Jersey. Moštvo slovenskega zvezdnika v NHL Anžeta Kopitarja bo naslednjo tekmo igralo v noči na nedeljo, kralji se bodo merili s St. Louisom.