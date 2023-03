Neapelj, 3. marca - Nogometaši vodilnega Napolija in četrtouvrščenega Lazia so danes odprli 25. krog italijanskega prvenstva. Na stadionu Diega Armanda Maradone so se minimalne zmage razveselili gostje iz Rima. Odločilni gol je v 67. minuti dosegel Matias Vecino.